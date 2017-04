Honderdste wedstrijd Robben, Atlético verdedigend sterk

Bayern München - Real Madrid, 20.45 uur

• Real en Bayern komen elkaar vanavond voor de 23ste keer tegen. Dat aantal maakt dit het vaakst gespeelde affiche in Europees verband. • In het seizoen 2013/14 ontmoetten de clubs elkaar voor het laatst. Toen won Real in München met 0-4. Bayern-trainer Carlo Ancelotti had het toen voor het zeggen bij de Madrilenen. • Een overwinning zou voor Bayern de zeventiende thuiszege op rij betekenen. Ze hebben het record van meeste thuisoverwinningen in de Champions League al verbroken. • Ronaldo heeft 44 keer gescoord in de knock-outfase van de Champions League. Niemand lukte dit vaker. • Arjen Robben kan vanavond zijn honderdste wedstrijd Europese wedstrijd spelen. Clarence Seedorf is de Nederlander met de meeste wedstrijden achter zijn naam: 161.

Atlético Madrid - Leicester City, 20.45 uur

• Leicester speelde in totaal zestien Europese wedstrijden . Vier daarvan waren tegen Atlético. • Het is wél de eerste keer dat de Madrilenen het in de Champions League op gaan nemen tegen een regerend Premier League-kampioen . • Leicester kan de eerste Champions League-debutant in de halve finale worden sinds Villarreal in het seizoen 2005/06. • Sinds de start van het Champions League-seizoen in 2013/14 heeft Atlético zeventien keer het doel schoon gehouden in een thuiswedstrijd. Enkel stadsgenoot Real lukte dit vaker (22 keer). • Leicester-doelman Kasper Schmeichel stopte in zijn twee laatste Champions League-wedstrijden een strafschop. Hij kan de eerste keeper worden waartegen in één seizoen drie penalty's worden gemist sinds Hans-Jörg Butt in 2002/03 (twee reddingen, één op de paal).

Borussia Dortmund - AS Monaco, 18.45 uur

• Dit wordt de eerste officiële ontmoeting tussen beide ploegen.



• Dortmund verloor in negen thuiswedstrijden tegen Franse tegenstanders slechts één keer. Dit was tegen Olympique Marseille (2-3) in de groepsfase in het seizoen 2011/12.



• Monaco won op zijn beurt maar één uitwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Voor die zege moeten we terug naar het seizoen 2014/15, toen de Monegasken met 1-3 van Arsenal wonnen in Londen.



• Kylian Mbappé wist in zijn twee laatste Champions League-optredens het net te vinden. De Fransman kan na Viktor Ikpeba en Fernando Morientes de derde speler worden die in drie opeenvolgende wedstrijden scoort.



• De sterspeler van Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, werd in het seizoen 2010/11 door AC Milan verhuurd aan Monaco. Hij scoorde in negentien duels twee doelpunten voor de club uit Zuid-Frankrijk.