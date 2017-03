Honkballegende Barry Bonds keert terug bij San Francisco Giants

Bonds speelde van 1993 tot zijn pensioen in 2007 bij de Giants. Hij groeide uit tot een geweldige slagman, die met 762 homeruns in zijn carrière het MLB-record op zijn naam heeft. Ook bezit hij het record van meeste homeruns in één seizoen: 73 in 2001. ,,San Francisco is altijd mijn thuis geweest en de Giants zijn mijn familie. Ik kijk er naar uit weer tijd door te brengen met het team en met de jeugd'', aldus Bonds.