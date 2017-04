Honkballer scoort op ongekend spectaculaire wijze

Een zeer spectaculaire actie vannacht van Chris Coghlan in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Gewoon rennend over de thuisplaat komen vond de buitenvelder van de Toronto Blue Jays waarschijnlijk wat alledaags. Bovendien stond St. Louis Cardinals-catcher Yadier Molina hinderlijk tussen hem en het gescoorde punt in. 'Geen probleem', dacht Coghlan, die met een snoekduik over de cather heen vloog en keurig op de thuisplaat landde. Publiek op de banken, punt voor de Blue Jays.