'Huddersfield kan ManCity kloppen'

Door Geert Langendorff

Laat City maar komen. We zijn gelijkwaardig. Van la Parra Als jeugdspeler van Feyenoord zat half Europa achter hem aan. Het leek een kwestie van tijd, voordat Rajiv van la Parra de hymne van de Champions League kon dromen. Door enkele ongelukkige keuzes verdween de geboren Rotterdammer (25) langzaam maar zeker in de anonimiteit. Tot hij bij toeval bij Huddersfield Town het pad kruiste van trainer David Wagner. Aan de zijde van de Duitser nam zijn loopbaan een spectaculaire wending.



,,Dit seizoen verloopt als een sprookje", vertelt Van la Parra. Van overdrijving is geen sprake. Huddersfield Town gold als een windgat in West-Yorkshire, een van de lelijkste eendjes uit het Engelse voetbal. Wie arriveerde bij het troosteloze John Smith's Stadium, sloeg een diepe zucht bij de aanblik van vrijwel lege tribunes. Vorig seizoen ontsnapte de club ternauwernood aan degradatie uit het Championship.

Alles veranderde onder Wagner. The Terriers staan nu derde en mikken op rechtstreekse promotie naar de Premier League. Het spel is verbluffend, zoals Manchester City tijdens de eerste ontmoeting in de vijfde ronde van de FA Cup merkte. Huddersfield hield aan de 0-0 een replay over, maar stapte teleurgesteld van het veld. City's trainer Pep Guardiola kon niet anders dan de tegenstander prijzen.

Van la Parra moet grinniken om deze constatering. ,,Alle credits voor deze transformatie zijn voor de coach", zegt hij. Wagner zorgt voor een bijna onwerkelijk zelfvertrouwen. Zonder enige ironie of twijfel kijkt ex-jeugdinternational Van la Parra uit naar het duel in het Etihad Stadium. Met afstand de meest aansprekende wedstrijd uit zijn carrière, maar hij raakt er niet van in de war. ,,Laat City maar komen. We zijn gelijkwaardig."

Zijn trainer Wagner leerde het vak van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund, waar hij het tweede elftal onder zijn hoede had. De filosofie van beiden komt zeer overeen. Net als The Normal One laat Wagner, die als speler met Schalke 04 de UEFA Cup won, zijn ploeg hoog druk zetten via gegenpressing. Met deze energieslurpende spelwijze wil hij Engeland veroveren.

,,De trainer voorspelde in de zomer al dat we zoveel succes zouden halen", geeft Van la Parra aan. ,,Veel spelers twijfelden, maar de resultaten bewijzen zijn gelijk. De fans zijn ook om. Het stadion zit nu bomvol." Ondanks zijn voorkomen - Wagner (45) oogt als een mollige gymleraar - windt de ex-spits iedereen om zijn vinger. Hij geldt in Huddersfield als een verlosser.

Kick and rush

Van la Parra maakt zich geen illusies: in Nederland volgt niemand hem. ,,Ze denken vast dat we in het Championship kick and rush spelen. Maar de bondscoach zou hier best eens kunnen gaan kijken. Spelers uit de Premier League moeten voorrang krijgen, maar zelfs die worden vaak over het hoofd gezien. Persoonlijk vind ik dat Patrick van Aanholt een kans moet krijgen. Die presteert heel goed, eerst bij Sunderland en nu bij Crystal Palace."



Zelf droomt Van la Parra, een halfbroer van Georginio Wijnaldum, stiekem van een debuut. ,,Als we in de Premier League komen, dan mag ik iets gaan verwachten."



Aan de zijde van Wagner, die in beeld is bij topclubs, voelt de oud-speler van sc Heerenveen zich onoverwinnelijk. De ontmoeting van vanavond met City verontrust hem dan ook niet. ,,Wij kunnen winnen. Waarom? Wagner geeft ons geloof."