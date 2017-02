Huntelaar pikt 50ste Europese goal mee bij late invalbeurt

Klaas-Jan Huntelaar had vanavond in het duel met PAOK Saloniki in de Europa League maar zes minuten nodig om tot scoren te komen. De Achterhoeker, die lang uit de roulatie was vanwege een knieblessure, kwam in de 84ste minuut in het veld bij een 2-0-voorsprong en schoot in de 90ste minuut Schalke's derde binnen. Voor Huntelaar was het een jubileumtreffer, zijn vijftigste in Europees verband, wist het in sportstatistieken gespecialiseerde Gracenote.