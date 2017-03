Ibrahimovic in gesprek met Manchester United over verlenging

LIVE: Wel of geen Klassieker voor Vilhena?

20:26 De aanklager van de KNVB heeft de aanklacht tegen Tonny Vilhena verruimd. In Zeist wil de aanklager vanavond aantonen dat de 22-jarige international op 5 maart Spartaan Mathias Pogba een elleboogstoot heeft gegeven of heeft geslagen. AD Sportwereld-verslaggever Mikos Gouka is erbij en doet live-verslag via Twitter.