IFAB en Van Basten praten op Wembley over spelregels

Tijdens de vergadering op het iconische Wembley zal Van Basten praten over een paar van zijn plannen. Zo staat onder meer het uitdelen van tijdstraffen bij 'gele kaart-waardige overtredingen' bij de jeugd en amateurs op de rol. Daarmee is de laatste tijd al geëxperimenteerd op amateurniveau en tijdens internationale jeugdtoernooien.

Over die laatste spelregelwijziging sprak Van Basten - sinds oktober in dienst als Chief Officer for Technical Development bij wereldvoetbalbond FIFA - eerder tegenover BILD: ,,Met tien tegen elf is het moeilijk voor de partij die bijvoorbeeld aanvallen van tegenstanders bewust onderbreekt, laat staan met acht of negen tegen elf.''