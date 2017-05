'Ik ben voor Daley, maar na 26 jaar zit Ajax in mijn hart'

,,De familieband komt op de eerste plaats, uiteraard'', zegt Blind. ,,Alleen realiseer ik me wel weer dat ik 26 jaar bij Ajax heb gewerkt. De club zit in mijn hart. Mocht Ajax winnen, dan lig ik daar ook weer niet wakker van.''

Blind senior is op uitnodiging van Ajax in Zweden, samen met onder anderen Louis van Gaal vloog hij mee met de teamvlucht. Hij noemt het frappant dat er intussen zoveel dingen samen komen in de carrières van hem en Daley. ,,Ik was 27 bij mijn eerste Europa Cup-finale, Daley is nu ook 27. Ook hij is kampioen met Ajax geweest en hij won de FA Cup en ik de KNVB beker. Eerder dit seizoen evenaarde hij mijn aantal interlands (42, red.). Als vader kan ik daar alleen maar met plezier naar kijken. Hoe meer hij bereikt, hoe meer ik geniet.''