'Ik denk wel dat ik hier komend seizoen nog speel'

Afgelopen zaterdag stond Janssen in de basis bij Spurs in de met 0-2 gewonnen wedstrijd bij Burnley. De spits scoorde niet, maar hield er wel een goed gevoel aan over. ,,Ik was er klaar voor, dus ik was blij dat ik een kans kreeg. Ik had dolgraag met Oranje willen spelen in de interlandperiode, ik had me echt verheugd op die wedstrijden, maar toen werd ik ziek. Gelukkig voelde ik me beter worden gedurende afgelopen week, en liep het allemaal goed af met een basisplaats tegen Burnley.''



,,Of ik volgend jaar nog steeds bij Tottenham Hotspur speel?'' reageert Janssen desgevraagd. ,,Ja dat denk ik wel. We zullen zien.''