In dit futuristische stadion wordt wellicht het WK van 2026 gespeeld

Com­pe­ti­tie­ver­val­sing in eerste divisie op de loer door interlands

30 augustus DOETINCHEM/ NIJMEGEN - Clubs in de eerste divisie zijn ontevreden over de competitieplanning van de KNVB. Voor het eerst sinds jaren wordt er komend weekeinde gevoetbald tijdens een interlandperiode. Clubs als NEC, Fortuna Sittard en MVV moeten spelers afstaan en reppen over competitievervalsing.