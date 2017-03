Incident op training reden voor reserverol Alexis bij Arsenal

Volgens de Engelse krant zou Alexis Sanchez gisteravond op de bank zijn begonnen vanwege een incident op de training van Arsenal, een aantal dagen voor de wedstrijd tegen Liverpool. Alexis zou ruzie hebben gemaakt met teamgenoten en van het trainingsveld zijn gestormd.



Wenger strafte hem daarvoor met een plaats op de bank, al liet de Fransman zijn sterspeler direct na rust wel invallen. Alexis is dit al goed voor 17 treffers in 25 competitieduels, maar de Chileen oogt regelmatig gefrustreerd over de prestaties van zijn teamgenoten. Arsenal verloor onlangs met 5-1 bij Bayern München en zakte door het verlies op Anfield van gisteravond naar de vijfde plek in de Premier League, waardoor deelname aan de Champions League in gevaar raakt voor The Gunners.