Inhaalrace Empoli niet genoeg tegen Napoli

Napoli kwam op 63 punten, zeven minder dan Juventus en één meer dan AS Roma. Beide concurrenten komen zondag nog in actie.

Mertens had zelfs al op 22 doelpunten kunnen staan, maar de Belgische international miste in de zevende minuut een strafschop en liet de tweede kans vanaf elf meter daarom aan een medespeler over.

In de negentiende minuut opende Lorenzo Insigne alsnog de score, waarna Mertens vijf minuten later de marge vergrootte naar 0-2. Nog voor rust kreeg Napoli opnieuw een strafschop. Mertens liet het dan maar aan Insigne over, die wel raak schoot. De thuisclub bracht de spanning terug door doelpunten van Omar El Kaddouri en Massimo Maccarone. De laatste benutte in de 82ste minuut de derde strafschop in het duel.