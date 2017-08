Inter-spits Icardi velt Strootmans Roma

AZ-spits Weghorst velt Vitesse

20:28 ARNHEM – De scouts van Lazio Roma, Olympique Nice en Zulte Waregem vertrekken met weinig verheffende rapporten over Vitesse uit Nederland. De Arnhemse club liet een dag na de loting voor de Europa League een labiele indruk achter in GelreDome en verloor van AZ. Wout Weghorst was met twee goals de beul in Arnhem: 1-2