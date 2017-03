Invaller Falcao reddende engel Monaco

Met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City besloot Jardim zijn spits Radamel Falcao rust te geven. De Colombiaanse topscorer kwam na 65 minuten alsnog in het veld, omdat het op dat moment nog steeds 0-0 stond. Tien minuten later leidde de thuisclub met 2-0. Op aangeven van Falcao opende Kylian Mbappé de score, even later tekende João Moutinho voor de tweede treffer.