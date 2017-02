Invaller Le Bihan houdt Nice in spoor Monaco

De aanvaller kwam na een uur in het veld en trok de stand al snel gelijk. Montpellier was vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen door Steve Mounié. In de 85ste minuut bezorgde Le Bihan de thuisclub de volle buit. Nice kwam daardoor op 59 punten, evenveel als AS Monaco dat zaterdag tegen Guingamp speelt. De Monegasken beschikken over een veel beter doelsaldo.