Irak bewijst Van Marwijk goede dienst met gelijkspel tegen Japan

Bertens zet slechte lijn van Parijs door in Rosmalen

18:33 Kiki Bertens is er vandaag niet in geslaagd de eerste ronde van de Ricoh Open in Rosmalen te overleven. Op het Brabantse gras verloor de 25-jarige Wateringse in drie sets van de lager geklasseerde Duitse Andrea Petković: 7-6, 2-6, 6-2 .