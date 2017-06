Iran plaatst zich als tweede land voor WK in Rusland

De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz was in Teheran met 2-0 te sterk voor Oezbekistan. Sardar Azmoun en Mehdi Taremi brachten de treffers op hun naam. Masoud Shojaei miste kort na de rust nog een strafschop voor de thuisploeg.

Iran trad aan met Alireza Jahanbakhsh in het basisteam. De AZ-aanvaller moest vlak voor de rust uitvallen. Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) mocht in de laatste minuut nog even invallen bij de thuisploeg.