Is Zlatan toch op tijd fit voor EL-finale tegen Ajax?

Uiteraard doelt hij hiermee op de finale in de Europa League van aanstaande woensdag: Ajax - Manchester United. Deze wedstrijd wordt gespeeld in 'zijn' Zweden. Solna om precies te zijn. Bovendien voetbalde hij drie jaar in Amsterdam. Smeuïger dan deze finale zou een wedstrijd voor hem niet kunnen zijn.



Ibrahimovic liep vorige maand in de kwartfinale tegen Anderlecht een ernstige knieblessure op. Het gewricht klapte bij een landing lelijk door naar achteren. Iedereen was ervan overtuigd dat zijn seizoen voorbij was. Sommigen dachten zelfs dat de kwetsuur het einde van de loopbaan van de 35-jarige Zweed betekende. Zlatan liet zich in de Verenigdse Staten opereren.



Of de opmerking van Zlatan serieus genomen moet worden, is natuurlijk zeer de vraag. Manchester United hult zich voorlopig in stilzwijgen.