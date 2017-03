Isabel gaf maandloon op voor ticket gecanceld concert Drake

Het kostte haar bijna een heel maandloon van haar bijbaantje bij de supermarkt, maar dan heb je ook wat: een Golden Circle-ticket. Door extra vroeg de trein te nemen van Assen naar Amsterdam stond Isabel Usher (17) al om half vier voor de deur van de Ziggo Dome te wachten tot ze haar grote idool zou zien. ,,Ik wacht er al zes jaar op", verklaart de Assense. ,,Sinds mijn tiende ben ik al fan. Ik zag hem toen op MTV met het nummer Find Your Love en vond hem meteen helemaal leuk."



Hoewel je met een Golden Circle-ticket al verzekerd bent van goed zicht op de bühne, was het toen om half zeven de deuren open gingen vechten om een plekje vlakbij het podium. ,,We hadden echt de beste plekken ooit. We stonden helemaal vooraan", aldus Isabel.



Negen uur: geen Drake. Tien uur: nog geen Drake. ,,Bij Rihanna was dat ook zo. Dat heb je vaak bij zulke artiesten", dacht ze nog. Geen man overboord. Toch ging het mis. Om kwart over tien verscheen er een vrouw op het podium die het slechte nieuws moest brengen: Drake kwam niet, hij was ziek. De sfeer sloeg compleet om. ,,Er werd van alles naar haar gegooid. Zelfs bier. Ik snap dat mensen boos zijn, maar zij kan er in principe ook niets aan doen."



Ondanks alle teleurstellingen is Isabel niet minder fan van de Canadese rapper. Morgen is ze gewoon bij het inhaalconcert gewoon aanwezig. ,,Ik heb wel minder respect voor hem gekregen. Hij heeft gewoon niet veel over voor zijn fans. Zelfs op Instagram of Twitter biedt hij geen excuses aan."