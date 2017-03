Italiaanse aanvallers zeggen af voor Albanië en Oranje

Bernardeschi bleef afgelopen weekeinde al aan de kant vanwege een enkelblessure, Gabbiadini liep zondag een liesblessure op tijdens het verloren duel met Tottenham Hotspur (2-1). De 21-jarige Petagna debuteert in de 24-koppige selectie van de 'Azzurri'. De Italianen ontvangen vrijdag Albanië in Palermo en oefenen vier dagen later in de Amsterdam ArenA tegen het Nederlands elftal.