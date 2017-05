Jaap Stam met Reading op rand van Premier League

Ten Cate met Al Jazira naar WK clubteams

21:57 Henk ten Cate is ook in het nieuwe seizoen werkzaam als trainer van Al Jazira. De 62-jarige Amsterdammer heeft zijn contract bij de club uit Abu Dhabi alsnog met een jaar verlengd. Al Jazira verzekerde zich eind vorige maand van de titel in de Verenigde Arabische Emiraten.