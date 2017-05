Jacco Eltingh technisch directeur tennisbond

Eltingh wordt in zijn functie verantwoordelijk voor het beleid gericht op top- en jeugdtennis. Hieronder vallen ook de nationale selecties voor de Daviscup, de Fed Cup, Jong Oranje en het rolstoeltennis. Hij begint parttime en treedt vanaf 1 oktober voltijds in dienst.

Algemeen bondsdirecteur Erik Poel is blij met de benoeming: ,,We zijn trots dat we Jacco hebben kunnen aanstellen. Met zijn ervaring en achtergrond zowel op als naast de baan, kan hij het stevige fundament dat er ligt bij top- en jeugdtennis verder uitbouwen."



De 46-jarige Eltingh wordt bij de KNLTB herenigd met zijn voormalige dubbelpartner Paul Haarhuis, de huidige bondscoach van het Daviscup- en het Fed Cupteam. Het duo won onder meer Wimbledon (1998), Roland Garros (1995, 1998), de Australian Open (1994, 1998) en de US Open (1994). In het enkelspel stond Eltingh in de top 20 van de wereld.