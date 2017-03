James bezorgt Colombia noodzakelijke zege

James, de ster van Real Madrid, miste aanvankelijk in de 84ste minuut een strafschop, maar de aanvoerder van Colombia zette dat foutje in de rebound zelf recht. PSV'er Santiago Arias kwam niet in actie. Hij zat heel de wedstrijd op de bank.



Colombia klom door de overwinning in de Zuid-Amerikaanse stand over Argentinië, Chili en Ecuador naar de derde plaats in de groep. Van de tien Zuid-Amerikaanse landen plaatsen vier landen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Rusland. Het vijfde land wordt veroordeeld tot play-offs. Brazilië leidt is de trotse koploper, met vier punten voorsprong op Uruaguay. Beide landen treffen elkaar komende nacht. Ook staan Paraguay - Ecuador, Argentinië - Chili en Venezuela - Peru op het programma. Bolivia en Venezuela zijn uitgeschakeld voor Rusland, de overige acht landen mogen allemaal nog dromen.