Jasper Cillessen strijdbaar bij Barça: Volgend seizoen eerste keeper

De voormalig keeper van Ajax en NEC is desondanks opgeroepen voor de trainingsstage van Oranje. Hij blikt terug op zijn eerste seizoen bij Barça en kijkt vooruit.



'Beker mijn toernooi'

,,Ik ben blij dat mijn eerste jaar Barcelona is geëindigd met een prijs waarin ik écht een aandeel heb gehad. Het bekertoernooi is mijn toernooi geworden. En natuurlijk smaakt dat naar meer. Het wordt een interessante zomer, je weet in het voetbal al nooit wat er kan gebeuren, maar nu helemaal niet, want we krijgen met Ernesto Valverde een nieuwe trainer. Het is een intensief jaar geweest, dat merk ik wel. Van Ajax naar Barcelona overstappen is meer dan zomaar een transfer. In het veld, buiten het veld, op speltechnisch gebied en mentaal, ben ik mezelf soms tegengekomen.’’