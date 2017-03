Jesé: Ik zou een onbetwiste basisspeler zijn geweest bij Real Madrid

Drie jaar geleden tijdens een Champions League-duel met Schalke scheurde Jesé door toedoen van Sead Kolasinac zijn complete voorste kruisband af. Na jaren sukkelen speelt de vleugelaanvaller momenteel in zijn geboorteplaats Las Palmas. Hier heeft Paris Saint-Germain hem gestald. Vanavond staat hij recht tegenover de club waar hij zijn opleiding genoot en naam maakte: Real Madrid.



De Spanjaard heeft de vorm de laatste tijd nog niet zo te pakken. ,,Ik weet het net de laatste tijd nog niet zo te vinden. Ons team heeft weinig geluk voor de goal'', aldus de vleugelspeler die al besloten heeft niet te gaan juichen mocht hij een doelpunt maken. ,,Ik heb alles te danken aan Real. Het is de club die me verwelkomde, als een persoon en als jonge voetballer. Uit respect zal ik niet juichen mocht ik scoren.''



Jesé gold als absoluut toptalent in de jeugd van Real en bij Real Madrid Castilla, het tweede team van de club. Hij sprak zich vier a vijf jaar geleden al uit over zijn ambitie de Ballon d’Or te winnen. Op een vraag over deze uitspraken, reageert hij nu iets terughoudender. Volgens de Spanjaard komt het door zijn langslepende blessure dat hij nooit meer zijn niveau van voorheen gehaald heeft. ,,Het is geen excuus, het is gewoon een feit dat dit grote invloed heeft gehad op zowel mijn carrière als mijn persoonlijke leven. Je mist vastigheid wanneer je niet speelt. Alleen mensen die hetzelfde als ik doorgemaakt hebben weten hoe dit voelt.’’



Wanneer Kolasinac hem destijds niet geblesseerd zou hebben, weet de Spanjaard wel waar hij nu gestaan had. ,,Ik zou een onbetwiste basisspeler zijn bij Real Madrid, daar ben ik zeker van.’’