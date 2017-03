Joe Hart aanvoerder Engeland tegen Litouwen

,,Joe speelt goed bij zijn club, presteert fantastisch bij ons en wordt door iedereen in de groep gerespecteerd'', zei bondscoach Gareth Southgate vandaag.



Rooney is normaal gesproken aanvoerder van het Engelse elftal, maar de aanvaller van Manchester United ontbreekt door fysieke problemen in de selectie. Southgate gaf de band afgelopen woensdag voor de verloren oefeninterland tegen Duitsland (1-0) aan Cahill. De verdediger van Chelsea is echter geschorst voor het WK-kwalificatieduel met Litouwen, waardoor de bondscoach weer een andere aanvoerder moest aanwijzen.