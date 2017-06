Jong Oranje speelt thuiswedstrijden op De Vijverberg

Volgens de KNVB is De Vijverberg de perfecte locatie voor Jong Oranje, omdat het makkelijk te bereiken is vanuit uitvalsbasis Zeist en de capaciteit van het stadion past bij de bezoekersaantallen die de ploeg doorgaans trekt.

Daarnaast is het voor de bond van groot belang dat Jong Oranje de thuiswedstrijden op natuurgras kan spelen. Een deel van de huursom wordt door De Graafschap dan ook geïnvesteerd in het onderhoud van de grasmat. De club uit Doetinchem gaat daarnaast investeren in de faciliteiten in het stadion.