Jonker mag na handhaving aanblijven bij Wolfsburg

We­reld­re­cord­hou­der marathon Kimetto in Zwolle

11:26 Wereldrecordhouder Dennis Kimetto loopt op10 juni mee in de halve marathon van Zwolle. De Keniaan, die in 2014 in Berlijn 2.02.57 neerzette op de klassieke afstand van 42,195 kilometer, is door de organisatie gestrikt.