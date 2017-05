Jubilaris Buffon: De strijd is nog niet gestreden

Met een aantal prima reddingen had hij gisteravond een groot aandeel in de zege bij AS Monaco (0-2) in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League. ,,Monaco beschikt over geweldige aanvallers, die zeker ook in uitwedstrijden tot scoren kunnen komen. We moeten dus heel scherp blijven.''



Monaco produceerde dit seizoen in alle competities al het ongekende aantal van 146 doelpunten. Buffon slaagde er echter in om in zijn jubileumduel zijn doel schoon te houden. ,,We hebben gespeeld zoals we wilden speelden en gedaan wat we moesten doen. Zo dienen we ook volgende week in de thuiswedstrijd te werk te gaan.''