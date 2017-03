Judoka Steenhuis naar kop wereldranglijst

Marhinde Verkerk steeg in dezelfde klasse naar de vierde plaats van de mondiale ranglijst. De oud-wereldkampioene kwam in Bakoe voor het eerst sinds de Olympische Spelen in Rio weer in actie en bereikte direct de finale, waarin ze verloor van Steenhuis.



Bij de mannen steeg Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram naar de tweede plek van de wereldranglijst, achter Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan. Korrel won in Bakoe zijn eerste Grand Slam. Zwaargewicht Tessie Savelkouls (+78 kilogram) bezorgde de Nederlandse judoploeg de derde gouden medaille in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Zij sprong daardoor van de 22ste naar de tiende plek op de ranking.