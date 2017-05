Juventus neemt Benatia definitief over van Bayern München

De Marokkaan ondertekende een contract tot medio 2020 bij de Italiaanse kampioen. Benatia voetbalde eerder al in de Serie A voor Udinese en AS Roma. Hij verhuisde in 2014 naar Bayern München, maar wist bij de Duitse topclub geen vaste basisplaats te veroveren. Bij Juventus is de aanvoerder van het Marokkaanse elftal ook niet verzekerd van een vaste plek in het elftal, maar desondanks komt hij wel geregeld in actie.