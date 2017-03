Juventus profiteert niet optimaal van nederlaag Roma

Kramer soeverein naar negende wereldtitel, zilver Roest, brons Blokhuijsen

17:31 Sven Kramer is voor de negende keer wereldkampioen allroundschaatsen geworden. De Fries deed dat in stijl door vanmiddag de afsluitende 10.000 meter te winnen. Ook het zilver en brons in het eindklassement gingen naar Nederland. Debutant Patrick Roest werd tweede, Jan Blokhuijsen legde beslag op de derde plaats.