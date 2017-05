Juventus verslaat Lazio en pakt twaalfde Coppa Italia

Stefan de Vrij is er met Lazio niet in geslaagd de Coppa Italia binnen te halen. In het eigen Stadio Olimpico werd met 2-0 verloren van Juventus. Het is voor de Turijnse club de twaalfde keer dat het de beker in de lucht mag steken.