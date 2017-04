Kan Ajax Schalke verslaan?

Bayern in de problemen door dubbelslag Ronaldo

12 april Cristiano Ronaldo heeft Real Madrid een fraaie uitgangspositie bezorgd voor de return van komende dinsdag in de kwartfinale van de Champions League. Na zes duels op het hoogste Europese niveau zonder doelpunten had de Portugees met twee treffers een groot aandeel in de uitzege van de titelverdediger op Bayern München (1-2).