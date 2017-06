Karlovic schakelt landgenoot Cilic uit en gaat naar finale

Tennisser Ivo Karlovic heeft de finale bereikt van het grastoernooi in Rosmalen. In een Kroatisch onderonsje schakelde hij zijn als eerste geplaatste landgenoot Marin Cilic uit in drie sets: 7-6 (4) 5-7 7-6 (2). De stand in de onderlinge duels is daardoor nu weer gelijk: 3-3.