Keeper Sutton United krijgt onderzoek aan zijn broek vanwege eten pasteitje

De doelman was namelijk op de hoogte van het feit dat een wedkantoor de weddenschap aanbood dat hij een pasteitje zou gaan eten. ,,Een paar teamgenoten zeiden tegen me, hoe zit dat met die weddenschap? Ik wist van niks, maar ik had de hele dag nog niet gegeten, dus waarom niet?''



,,Bij Sunbets kreeg je acht keer je geld terug als ik een pasteitje zou eten. Ik dacht dat het een goede grap was als ik dat zou doen. We stonden 2-0 achter en alle wissels waren al op."



De regels bij de FA schrijven voor dat spelers niet mogen meewerken aan weddenschappen. Ook Sutton United is niet blij met de actie van de 125 kilo wegende doelman. ,,De roem is hem een beetje naar het hoofd gestegen, maar we brengen hem weer snel terug op aarde. Geen zorgen."