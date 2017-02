Keeper Villarreal scheurt voor vierde keer kruisband

Visser kijkt uit naar confrontatie tussen Engeland en Schotland

11:30 De Nederlandse rugbyer Tim Visser (29) speelt over twee weken voor de Six Nations met Schotland tegen Engeland op Twickenham, waar de Schotten al sinds 1983 niet meer wonnen. ,,Als we daar winnen, zou dat de mooiste prestatie in mijn loopbaan zijn", zegt hij in een interview met The Guardian.