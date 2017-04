Kerber had Sjarapova nooit wildcard gegeven

Jouw mening Wie moet de nieuwe trainer worden van NEC?

24 april NIJMEGEN - De namen van Huub Stevens en Jan Olde Riekerink circuleren in Nijmegen als nieuwe trainer van NEC. Moet één van deze twee ervaren coaches de Nijmeegse club in de laatste twee wedstrijden behoeden voor degradatie uit de eredivisie, of is een andere kandidaat geschikt voor deze klus?