Kerkhove als ‘lucky loser’ toch in actie op Wimbledon

Klassement Tourspel op zijn kop na chaotische vierde etappe

9:58 Het was een slagveld gisteren in de vierde etappe van de Tour de France. En zo ook in het AD Tourspel. Mark Cavendish, door 56,2 procent van alle deelnemers gekozen, ging onderuit en start vandaag sowieso niet meer. Peter Sagan, teamlid van 74,9 procent van de deelnemers, werd gediskwalificeerd.