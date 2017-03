Kevin Grosskreutz stopt met voetballen na vechtpartij

Grosskreutz was als verdediger en middenvelder op meerdere plaatsen inzetbaar en deed het goed bij Dortmund. Hij mocht daardoor ook mee naar het WK in Brazilië waar hij met Duitsland wereldkampioen werd. Dat deed hij overigens zonder speelminuten te maken.



In 2015 vertrok Grosskreutz naar Galatasaray, maar door een administratieve fout mocht hij daar niet spelen, waarna hij na een halfjaar naar Stuttgart toog. VfB trok zich daarbij niets aan van de reputatie die Grosskreutz toen al had. Zo zou hij in mei 2014 een broodje döner naar een man hebben gegooid in Keulen en kort daarna, rond de verloren bekerfinale tegen Bayern München, in de lounge van een hotel in Berlijn hebben geürineerd.