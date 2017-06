Kiki Bertens geeft geblesseerd op in Mallorca

Lacruz naar kwartfinale op EK boksen in Oekraïne

18:33 Bokser Enrico Lacruz heeft de laatste acht bereikt van het EK in Oekraïne. De 23-jarige Arnhemmer was in de klasse tot zestig kilo te sterk voor Artur Bril uit Duitsland. Met de zege plaatste hij zich ook voor het WK van later dit jaar in Hamburg.