'King Kazu' (50) nu oudste profvoetballer ooit

Miura speelt voor de Japanse tweedeklasser Yokohama FC en is bezig aan zijn 32ste seizoen als profvoetballer. Hij schreef zondag geschiedenis op een leeftijd van precies vijftig jaar en zeven dagen. De spits was daarmee twee dagen ouder dan Matthews toen die in 1965 zijn laatste wedstrijd speelde. ,,Qua leeftijd heb ik hem dan wel overtroffen, maar aan zijn carrière en statistieken kan ik niet tippen'', zei de Japanner nederig.

Miura speelde 89 interlands voor Japan, waarin hij goed was voor 55 doelpunten. De spits leidde zijn land hoogstpersoonlijk naar het WK van 1998 in Frankrijk, waar de Aziaten debuteerden op het mondiale podium. Miura begon zijn profcarrière opvallend genoeg in Brazilië en voetbalde in Europa voor Genoa en Dinamo Zagreb. In januari verlengde hij zijn contract met een jaar.