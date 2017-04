'Klaassen bezig aan laatste weken bij Ajax'

Miazga: In De Kuip zijn er twee kampen

9:06 ARNHEM– Matt Miazga is op tijd fit voor de bekerfinale. De Amerikaan moet in De Kuip het centrum van de verdediging vormen met Guram Kashia. Of hij dan nog een voorkeur heeft voor Fred Friday of Wout Weghorst? ,,Nou, ik hoor voor de wedstrijd wel wie er bij AZ meedoen”, zegt hij.