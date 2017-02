Klaassen: Een wonder dat we geen tweede goal maakten

Teruglezen: Ajax naar achtste finale EL

21:01 Ajax heeft vanavond met moeite de laatste zestien bereikt in de Europa League. De Amsterdamse ploeg versloeg in de uitverkochte Amsterdam ArenA, met een dicht dak vanwege de harde wind, Legia Warschau met 1-0. Dat was na de 0-0 van vorige week in Polen voldoende voor een plek in de achtste finales. Verdediger Nick Viergever maakte kort na rust het doelpunt. Lees hier het uitgebreide verslag.