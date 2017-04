Klaassen onder de indruk van 'heel hoog niveau' Ajax

Davy Klaassen was vanavond met twee treffers de gevierde man bij de prachtige zege van Ajax op Schalke 04. ,,Ik was onder de indruk van hoe we vandaag gespeeld hebben'', aldus de aanvoerder van Ajax.

,,Wel zonde dat we er maar twee gemaakt hebben'', zegt Klaassen tegen Fox Sports. ,,Zeker als je ziet wat voor kansen wij na de 2-0 nog gekregen hebben. De eerste vijf minuten van de wedstrijd was het nog aftasten, maar daarna gingen we er vol op. Ik kan me niet herinneren dat zij bij onze goal zijn geweest.''

,,Wat ik dacht bij de penalty? Ik vuur die bal gewoon erin'', aldus de Ajax-captain, die de bal inderdaad ongenadig tegen de touwen ramde in de 32ste minuut. Kort na rust tekende de 24-jarige middenvelder ook voor de tweede goal. ,,Wat wij vandaag hebben laten zien is van heel hoog niveau. Wij hebben het krachtsverschil met Schalke heel groot laten lijken.''

Veltman

Ook Joël Veltman was onder de indruk van het spel van Ajax. ,,Het was af en toe ook genieten in het veld'', zegt de rechtsback. ,,Zeker met het publiek erachter. Maar het had natuurlijk al gespeeld moeten zijn. Toch overheerst de trots.''