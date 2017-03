Klaassen staat op scherp voor thuisduel met FC Kopenhagen

Klaassen is dit seizoen enorm belangrijk voor Ajax. In de competitie heeft hij in 24 wedstrijden twaalf keer gescoord en zes assists gegeven. In de Europese competities was hij in elf wedstrijden vier keer trefzeker. Deze vier goals scoorde hij echter allemaal in de voorrondes van de Champions League, waar Ajax zich niet voor plaatste. In de zeven wedstrijden in de Europa League dit seizoen scoorde Klaassen nog niet. De aanvoerder van de Amsterdammers bereidde in de Europa League wel één doelpunt voor.