Klaassen voelt dat dit een 'heel grote wedstrijd' wordt

,,Ik heb van mijn vader gehoord hoe het vroeger was. En nu mag ik het zelf gaan meemaken. Dat is heel speciaal.''



De 24-jarige Klaassen voetbalt zijn halve leven voor Ajax. ,,Deze club heeft me gemaakt tot wie ik nu ben'', vindt hij. ,,Ik heb echt alles aan deze club te danken. Zo voelt dat echt. Dan is het prachtig dat je nu zo'n topwedstrijd mag gaan spelen. Aan alles voel je dat dit een heel grote wedstrijd gaat worden.''



Toevallig ook tegen Olympique Lyon speelde hij op 22 november 2011 zijn eerste Europese duel voor Ajax. De ontmoeting van woensdag tegen de huidige nummer vier van de Ligue 1 kan zo maar zijn laatste Europese thuiswedstrijd in het rood en wit worden. Klaassen leest en hoort ook steeds dat hij de eredivisie is ontgroeid. ,,Maar ik kan daar niet zo veel mee. Ik word zelfs een beetje moe van vragen over mijn toekomst.''



Klaassen concentreert zich liever op twee halve finales tegen Olympique Lyon. ,,Want we willen nu ook de finale halen'', zegt de middenvelder. ,,Daarvoor zullen we top moeten zijn en hebben we ook het publiek nodig. Als je kijkt hoe de sfeer de laatste maanden in belangrijke wedstrijden was, dat is echt ongelooflijk. Het lijkt dan wel of we met 50.000 man spelen. Dat geeft een enorme boost. Hopelijk gebeurt dat nu weer.''