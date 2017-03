Klopp voelt dat hij de juiste persoon is om Liverpool naar titel te leiden

Jürgen Klopp is er nog steeds van overtuigd dat hij de juiste persoon is om Liverpool naar de eerste titel sinds 1990 te leiden.

Met slechts drie gewonnen partijen in de laatste negen duels heeft Liverpool de hoop op een titel deels moeten laten varen. Winst op Arsenal en Burnley heeft er echter wel voor gezorgd dat de club stevig in de top vier genesteld is.

,,Ik voel dat de supporters nog steeds denken dat ik de juiste man op de juiste plek ben. Dat vertrouwen voel ik", vertelt Klopp aan de vooravond van de kraker tegen Manchester City. ,,Ik denk altijd aan de alternatieven. Is er iemand die het beter kan doen?"

,,Als die er zou zijn, dan was ik hier niet. Hoe lang het duurt voordat we weer kampioen worden? Geen idee, maar iedereen kan zien dat we er alles aan doen."

Volgens Klopp is het behalen van de Champions League al een gigantisch succes vanwege de enorme kwaliteit die er in de Premier League rondloopt.