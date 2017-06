Kluivert moet nieuwe directeur naast zich dulden bij PSG

Buffon hoopt dat Alves hem aan ontbrekende prijs helpt

20:36 Gianluigi Buffon hoopt dat de ervaring van Dani Alves morgen de doorslag kan geven in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. De 39-jarige doelman van Juventus won in zijn lange carrière talloze prijzen en werd in 2006 met Italië wereldkampioen, maar de belangrijkste Europese trofee voor clubs ontbreekt nog altijd in zijn prijzenkast.