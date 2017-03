Knieblessure De Vrij valt mee

Monaco stoomt Falcao klaar voor Champions League

13:42 De medische staf van AS Monaco doet er alles aan om Radamel Falcao op tijd klaar te stomen voor de return in de Champions League tegen Manchester City. De Colombiaanse spits had de afgelopen weken last van zijn lies. Falcao maakte zaterdag tegen Girondins Bordeaux (2-1) als invaller zijn rentree en kreeg toen in de slotfase weer een flinke schop te verduren.